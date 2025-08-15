Праворадикальну партію «Альтернатива для Німеччини» визнали екстремістською у Бранденбурзі

Новини

Управління захисту Кконституції федеральної землі Бранденбург визнала, що місцеве відділення ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» порушує людську гідність і Конституцію землі.

Про це пише Die Zeit.

Меморандум, який представили міністр внутрішніх справ Бранденбурга Рене Вільке і голова Управління захисту Конституції Вільфрід Петерс класифікує партію як «підтверджену правоекстремістську організацію».

У 140-сторінковому звіті зазначається, що кричущі порушення основоположних прав вільного демократичного порядку, таких як принципи демократії та верховенства права, «спостерігаються у значній мірі». Ці порушення «почастішали, особливо останнім часом». Контакти з правоекстремістськими організаціями «культивуються, підтримуються і послідовно посилюються» з 2020 року.

Управління захисту Конституції стверджує, що ключові представники партії ставлять під сумнів легітимність конституційних процедур і рішень таким чином, що це спрямовано на «загальне приниження політичної системи ФРН». У дебатах про міграціїю партія навмисно використовує «апокаліптичні сценарії жахів», щоб розпалити страхи та посилити соціальну напруженість.

Класифікація як підтвердженої правоекстремістської діяльності організації дозволить, серед іншого, ефективніше та легше використовувати розвідувальні ресурси в розслідуваннях проти партії. Це також формує основу для можливих подальших кроків, як-от процедура заборони. Міністр Вільке додав, що до заборони ще далеко, але вона станеться, якщо АдН продовжить радикалізуватися.

У партії це рішення розкритикували. Лідер фракції у Ландтазі Бранденбурга Ганс-Крістоф Берндт заявив, що Управління захисту Конституції «загрожує демократії».

Що відомо про «Альтернативу для Німеччини»

«Альтернатива для Німеччини» — це ультраправа популістська партія, яка виступає за припинення допомоги Україні та скасування санкцій проти Росії. Із січня 2023 року її рейтинг постійно зростає. На користь партії грає економічна ситуація, що погіршилася ще під час пандемії коронавірусу, а потім — після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Найвища підтримка AдН — у східній, біднішій частині Німеччини. Ще одна важлива тема, яка хвилює німців, — міграція. Тож AдН зробила цю проблему центральною у своїй виборчій програмі. Партія пропонує обмежити кількість мігрантів, які зможуть приїздити в Німеччину, і відмовитися від будь-яких зобовʼязань перед Європейським Союзом. Зараз у ЄС діють квоти, за якими країни-учасниці мають щороку приймати певну кількість мігрантів. AдН пропонує вирішувати це винятково на національному рівні.

У квітні 2025 року «Альтернатива для Німеччини» вперше очолила рейтинг політичних партій у країні.

У травні Федеральне відомство із захисту Конституції Німеччини визнало АдН підтвердженою правоекстремістською організацією «через екстремістський характер усієї партії, яка нехтує людською гідністю». Однак менш ніж за тиждень цей статус призупинили.