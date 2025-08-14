Комбат 47 ОМБр, який скаржився на «дебільні завдання» на Курщині, пішов з посади

Новини

Командир батальйону 47 окремої механізованої бригади «Магура» Олександр Ширшин, який скаржився на «дебільні завдання», пішов з посади.

Про це Ширшин написав у Facebook.

«Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили непростий шлях, з якими зростали й вчилися воювати», — написав він.

Військовий додав, що «мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми».

«А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну», — підсумував Ширшин.

Що передувало

16 травня Ширшин подав рапорт на звільнення і публічно звинуватив командування в «дебільних задачах» і невиправданій втраті людей.

У відповідь на заяву Олександра Ширшина Генштаб ЗСУ доповів про створення робочої групи, яка має вивчити обставини, згадані військовим. Там пообіцяли «ухвалити відповідні рішення» за результатами перевірки.

Згодом Ширшин розповів, що на Курщині та українсько-російському кордоні він неодноразово зіштовхувався з «приреченими на провал» завданнями, що наражали особовий склад на ризик невиправданих втрат. З боку батальйону і рот вживали заходів, щоб цього уникнути, каже військовий.

16 червня Ширшин написав, що у висновку після перевірки його назвали «недисциплінованим» і звинуватили в поширенні службової інформації в соцмережах.