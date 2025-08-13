Шабуніну оновили підозру, а його командиру вручили нову

Новини

Держбюро розслідувань оновило підозру активісту й очільнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну та оголосило про нову підозру його командиру.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Про те, що ДБР планує оновити підозру Шабуніну, у ЦПК повідомили сьогодні вранці. Там зазначали, що правоохоронці для цього приїхали на місце служби антикорупціонера на Харківщині.

У ДБР зазначили, що у справі Шабуніна нову підозру отримав його командир. Йому оголосили підозру в пособництві підлеглому в ухиленні від служби й у зловживанні службовим становищем.

Імʼя військового не уточнюють, але з деталей справ зрозуміло, що йдеться про Віктора Юшка — колишнього командира 207 батальйону ТРО Києва, де служив Шабунін.

Кваліфікація підозри самого Шабуніна залишилась без змін — оновили лише обставини злочину, в якому його підозрюють.

Vitaliy Shabunin / Facebook

Адвокат Шабуніна в коментарі «Суспільному» повідомив, що оновлена підозра майже не відрізняється від тієї, яку вручили раніше.

«В повідомленні про підозру вказують, що Юшко Віктор був пособником. Якимось чином допомагав, не був виконавцем, а допомагав у вчиненні злочину Віталію Вікторовичу. Додали кілька абзаців по НАЗК: що Юшко був субʼєктом декларування, ймовірно, допомагав Шабуніну через те, що, можливо, міг отримати якісь привілеї в декларуванні через знайомство», — розповів юрист.

Як зазначає «Суспільне», за оновленою підозрою новий запобіжний захід Шабуніну не обиратимуть.

Справа Шабуніна

11 липня Віталію Шабуніну повідомили про підозру в ухиленні від проходження військової служби й у шахрайстві. За даними ДБР, після мобілізації у 2022 році чоловік тривалий час не зʼявлявся до місця служби та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, які не є частиною Сил оборони. Попри відсутність у військовій частині, щомісяця Шабунін отримував грошове забезпечення — понад 50 тисяч гривень, кажуть у ДБР. Там додали, що фігурант незаконно використовував позашляховик, який ввезли в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

За кілька годин до оголошення підозри правоохоронці проводили обшуки за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області та в його помешканні. Сам очільник ЦПК у відповідь на підозру й обшуки заявив, що президент Володимир Зеленський крокує в бік корупційного авторитаризму.

Печерський районний суд 15 липня обрав запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

16 липня ДБР провело обшуки в помешканні загиблого льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова — у цій квартирі раніше жив Шабунін.

17 липня адвокати Шабуніна подали заяву в СБУ — вимагають розслідувати розголошення даних про його місце служби, яке прокурори оголосили публчно в суді.