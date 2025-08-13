У Греції суд дозволив видати олігарха-втікача Плахотнюка Молдові

Новини

Twitter / Vlad Plahotniuc

Апеляційний суд в Афінах дозволив екстрадувати до Молдови олігарха-втікача Влада Плахотнюка.

Про це повідомив молдовський телеканал TV8.

Водночас остаточне рішення щодо екстрадиції прийматиме Міністерство юстиції Греції.

Плахотнюка і колишнього депутата Демократичної партії Молдови Костянтина Цуцу затримали в аеропорту грецької столиці 22 липня. Це зробили на підставі запитів, переданих через Інтерпол. Згодом Плахотнюку призначили запобіжний захід у вигляді арешту на 40 діб.

Хто такий Володимир Плахотнюк

Плахотнюк — найбагатша людина Молдови, перший віцеспікер парламенту Молдови (з 30 грудня 2010 до 15 лютого 2013 року). Двічі був депутатом молдовського парламенту. Його Демократична партія була при владі з 2014 року, але згодом через корупцію і скандали дискредитувала себе. На останніх парламентських виборах у 2021-му вона не змогла пройти до парламенту.

Плахотнюк утік з Молдови в червні 2019 року, довгий час жив у США, проте в січні 2020-го його перебування там визнали небажаним.

У Молдові на його імʼя видали ордери на арешт у трьох кримінальних справах, серед яких співучасть у крадіжці мільярда доларів з молдовських банків у 2014 році. У Молдові його також вважають причетним до спроби дестабілізації країни. Інтерпол 7 лютого 2025 року оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.

Плахотнюк перебуває під санкціями США та Євросоюзу.