Заступника Кличка звільнили з-під домашнього арешту — він фігурує у справі про переправлення чоловіків за кордон

Facebook / Володимир Прокопів

Володимира Прокопіва — заступника мера Києва Володимира Кличка — звільнили з-під домашнього арешту.

Про це він написав у Facebook.

За словами Прокопіва, з нього за рішенням суду також зняли електронний браслет.

Він наголошує на своїй невинуватості та хоче, аби з нього зняли всі підозри та звинувачення.

Що відомо про справу

17 квітня Прокопіву повідомили про підозру в організації схеми з незаконного переправлення військовозобовʼязаних за кордон, а саме — у країни Європи. За версією слідства, Прокопів маскував схему під перевезення в Україну гуманітарних вантажів, зокрема пального для Збройних сил. Для цього дані військовозобов’язаних вносили до системи «Шлях» як волонтерів, які співпрацюють з афілійованою одеською компанією.

За документами вони виїжджали до ЄС на вантажівках підприємства нібито по нові партії гумдопомоги від міжнародних партнерів. Розслідування встановило, що псевдоволонтери тікали за кордон, а назад поверталися лише штатні працівники одеської компанії.

У такий спосіб з травня по червень 2022 року, стверджує слідство, Прокопів переправив за кордон понад 30 потенційних призовників. Тепер йому загрожує до 7 років вʼязниці.

Розслідування журналістів і відсторонення

У жовтні 2024 року журналісти проєкту Bihus.Info виявили, що родина Володимира Прокопіва за час його перебування на посаді заступника голови КМДА нібито накупила велику кількість комерційної та житлової нерухомості.

За даними розслідувачів, частину активів придбали за вартістю, нижчою від ринкової. Також компанії, повʼязані з родиною Прокопіва, нібито інвестували в будівництво житлових комплексів навіть під час повномасштабного вторгнення.

Згодом проєкт Bihus.Info опублікував другу частину розслідування, де стверджував, що двоє друзів Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість обʼєктів нерухомості, які раніше належали місту.

За словами журналістів, ідеться про Олександра Поштарюка й Андрія Стеценка. Розслідувачі Bihus.Info виявили, що перед тим як почати отримувати у власність тепер уже колишнє комунальне майно, вони відзначилися тим, що нібито допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне житло.

Зранку 22 жовтня мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва від посади та закликав правоохоронні органи до перевірки. Прокопів написав заяву на звільнення.