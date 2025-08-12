«Здатність України захищатися є частиною будь-яких гарантій безпеки». Лідери ЄС опублікували спільну заяву перед зустріччю Путіна та Трампа

Новини

Getty Images / «Бабель»

Лідери Європейського Союзу опублікували спільну заяву, в якій привітали зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни Росії проти України, але підкреслили, що Україна повинна мати можливість себе захищати.

Заява опублікована на сайті Ради ЄС.

Там підкреслили, що справедливий та тривалий мир має ґрунтуватися на повазі до міжнародного права, включно з принципами незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та недопущення зміни міжнародних кордонів силою.

«Народ України має право вільно визначати своє майбутнє. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зниження інтенсивності бойових дій», — ідеться в заяві.

Європейські лідери наголосили, що агресія РФ проти України має ширші наслідки й для європейської та міжнародної безпеки. На їхню думку, дипломатичне вирішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

Європейський Союз запевнив, що в координації зі США та іншими однодумцями й надалі надаватиме політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, яка реалізує своє невідʼємне право на самооборону. Також він і надалі вводитиме обмеження проти Російської Федерації.

«Здатність України ефективно себе захищати є невідʼємною складовою будь-яких майбутніх гарантій безпеки. [...] Європейський Союз підкреслює невідʼємне право України самостійно обирати свою долю та й надалі підтримуватиме її на шляху до членства в ЄС», — підсумували лідери блоку.

Наприкінці заяві уточнюється, що Угорщині її не підписала. Премʼєр Віктор Орбан пояснив це тим, що заява начебто намагається висунути умови для зустрічі, на яку лідерів ЄС навіть не запросили.

«Уже саме те, що ЄС залишився осторонь, є досить сумним. Єдине, що могло б зробити ситуацію ще гіршою, — це якби ми почали давати вказівки з лави запасних. Єдино розумним кроком для лідерів ЄС є ініціювання саміту ЄС—Росія за прикладом зустрічі США—Росія», — додав він.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 9 серпня заявив, що зустрінеться з Володимиром Путіним 15 серпня у штаті Аляска. Очікується, що головною темою переговорів стане мирне врегулювання війни в Україні. У Росії також заявили, що наступна зустріч Путіна і Трампа відбудеться на території РФ.

Раніше, 6 серпня, до Москви їздив з візитом спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Медіа повідомляли, що на цій зустрічі Путін представив йому свій план щодо припинення вогню, який передбачає припинення вогню в обмін на виведення українських військ з Донеччини та замороження бойових дій.

The Wall Street Journal писала, що 6 серпня Путін представив адміністрації Трампа пропозицію про припинення вогню в Україні. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту заморожують. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із Зеленським.

Співрозмовник WSJ каже, що Путін закликав призупинити війну на поточних лініях у Запорізькій та Херсонській областях.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна. У ній йдеться про те, що до будь-яких інших кроків сторони мають досягти припинення вогню.

А обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших. Територіальні поступки України мають бути захищені гарантіями безпеки, включно з потенційним членством у НАТО.

«Дарувати свою землю українці не будуть», — так президент Зеленський зреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що в українській Конституції є чітка відповідь про території.