CNBC: Трамп відклав тарифи для Китаю ще на три місяці

Новини

Президент США Дональд Трамп відклав тарифи для Китаю ще на три місяці.

Про це пише CNBC з посиланням на посадовця Білого дому.

Трамп підписав відповідний документ за кілька годин до того, як пауза на високі тарифи мала закінчитися. Якби він цього не зробив, тарифи сягнули б 145%.

Таке рішення Трампа повʼязують з результатами останнього раунду переговорів між США та Китаєм у Стокгольмі наприкінці липня.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.