Грета Тунберг разом з іншими активістами знову вирушить на кораблях до Гази — хочуть повторно «прорвати облогу»

Шведська екоактивістка Грета Тунберг 10 серпня заявила, що разом з іншими активістами знову вирушить на кораблях до Гази, щоб нібито «прорвати незаконну ізраїльську облогу» території.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами екоактивістки, разом з іншими небайдужими вона вирушить на Близький Схід 31 серпня з Іспанії. Вже 4 вересня до неї мають приєднатися десятки суден із Тунісу та інших портів.

«Ми також мобілізуємо понад 44 країни для проведення одночасних демонстрацій і акцій, щоб покласти край співучасті в пригніченні палестинського народу! Приєднуйтеся до цієї ініціативи в цей вирішальний момент!» — написала Тунберг.

Що передувало

У червні Грета Тунберг разом з 11 іншими активістами вирушила на вітрильному судні Madleen до узбережжя Гази з метою «прорвати ізраїльську облогу». Судно, кероване активістською групою Freedom Flotilla Coalition, вийшло із сицилійського порту Катанія, що на півдні Італії.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тоді доручив військовим не допустити до сектора Гази корабель зі шведською екозахисницею. Згодом ВМС Ізраїлю затримали човен та відбуксирували його, а вже 10 червня Тунберг зі ще трьома активістами депортували з Ізраїлю.

20 липня до сектора Гази з Італії вирушило ще одне гуманітарне судно, але цього разу без Грети Тунберг. Судно належить організації «Коаліція флотилії свободи». Екіпаж сподівався завершити місію, яку не змогли в червні виконати пасажири вітрильника Madleen.

Автор: Світлана Кравченко