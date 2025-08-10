Очільниця європейської дипломатії збирає глав МЗС: говоритимуть про зустріч Трампа і Путіна
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
EU2017EE Estonian Presidency / Flickr
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас у понеділок, 11 серпня, скликає міністрів закордонних справ країн-членів ЄС для обговорення наступних кроків у звʼязку з запланованою зустріччю лідерів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Про це пише Reuters.
«США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією має включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи», — сказала вона.
Каллас заявила, що, «працюючи над досягненням стійкого та справедливого миру, ми керуємося чіткою нормою міжнародного права: усі тимчасово окуповані території належать Україні».
«Угода не повинна стати трампліном для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи», — додала вона.
Дипломатка також зазначила, що міністри обговорять ситуацію в секторі Гази.
- Наступного тижня, 15 серпня, Путін і Трамп зустрінуться на Алясці. Основна тема зустрічі — війна в Україні.
- Трамп раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським. Однак сам Путін, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього нема відповідних умов.