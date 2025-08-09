Канада приєднається до зниження цінової стелі на російську нафту

Новини

Getty Images / Carlos Bezz

Канада планує слідом за Європейським Союзом і Великою Британією ще більше знизити цінову межу для нафти російського походження.

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Верхню межу ціни на російську нафту країна планує знизити з $60 до $47,60 за барель.

«Нижча цінова межа послабить здатність Росії фінансувати свою незаконну війну і поновить тиск на військовий апарат Путіна. Необхідні регуляторні зміни в Канаді заплановані на найближчі тижні», — повідомили в уряді.

Обмеження для російської нафти

На початку грудня 2022 року члени G7, а також Австралія та Європейський Союз обмежили ціну на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели нову цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні 2024 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». Деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші перевозять зброю до Росії. За допомогою тіньового флоту РФ щодня транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів.У грудні українська розвідка зібрала досьє на 238 суден і 31 капітана, що належать до тіньового флоту, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.

10 січня США ввели масштабний пакет санкцій проти російських нафтових компаній. Під обмеження потрапили 184 російські танкери, зокрема з тіньового флоту РФ.

18 липня 2025 року ЄС ввів 18-й пакет санкцій, який, серед іншого, передбачав зниження цінової стелі на російську нафту — до $47,6 за барель. Згодом до зниження ціни доєдналась Британія.