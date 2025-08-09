Трамп анонсував дату і місце зустрічі з Путіним
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Getty Images
Президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що його зустріч з Путіним відбудеться 15 серпня в штаті Аляска.
«Подальші подробиці будуть згодом», — додав президент США.
Російські медіа передають, що радник Путіна Юрій Ушаков підтвердив дату і місце зустрічі.
«Росія та США — близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде на Алясці», — заявив Ушаков.
За його словами, Путін та Трамп сфокусуються на обговоренні досягнення «довгострокового мирного врегулювання української кризи». Він додав, що Москва очікує, що наступна зустріч Путіна і Трампа відбудеться на території Росії. Трампу вже передали запрошення.
- The New York Times 6 серпня написав, що Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто наступного тижня. Згодом сам президент США заявив, що «є хороші шанси» на зустріч з Путіним та Зеленським.
- Путін припускав, що зустріч можуть провести в ОАЕ. Коментуючи можливість зустрітися з Зеленським, він заявив, що наразі для цього нема відповідних умов.