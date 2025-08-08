CNN: Хоча Трамп і відновив військову допомогу Україні, Пентагон досі може повертати зброю до своїх арсеналів

Новини

David B. Gleason / Flickr

Міністерство оборони США досі має можливість перенаправити зброю та обладнання, які призначені для України, назад до американських арсеналів.

Про це пише CNN, з посиланням на чотирьох людей, що прочитали меморандум, який минулого місяця написав заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі.

Навіть попри те, що Трамп схвалив план продажу американської зброї Україні за гроші країн НАТО, у Пентагоні досі існують серйозні побоювання щодо озброєння України за рахунок американських арсеналів. Це особливо стосується товарів високого попиту, які вважають дефіцитом. Серед них ракети-перехоплювачі, системи ППО та артилерійські боєприпаси.

У липні міністр оборони Піт Гегсет призупинив постачання великої партії зброї до України. На той час Гегсет діяв відповідно до меморандуму Пентагону, написаного Елбріджем Колбі.

Невдовзі після того, як про цю паузу стало відомо широкому загалу, Трамп скасував її та пообіцяв продовжувати постачати зброю. Трамп також оголосив про угоду з НАТО про поставки Україні додаткової зброї на мільярди доларів, виробленої США, але оплаченої європейськими союзниками по НАТО.

Однак меморандум Колбі залишається частиною політики Міністерства оборони й містить раніше невідоме положення, яке дозволяє Пентагону перенаправляти зброю назад до американських арсеналів, створених спеціально для України в рамках фінансованої Конгресом програми, відомої як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI).

Хоча джерела повідомили, що зброю, схоже, ще не перенаправили, це може позбавити Україну американського озброєння на мільярди доларів.

«Цей меморандум надає Міністерству оборони повноваження забрати назад зброю, яку вже законтрактували для Україні», – сказало одне з джерел.

Нова політика зʼявляється на тлі того, що адміністрація Трампа загалом шукає способи перекласти тягар озброєння України на Європу і НАТО. У Пентагоні Колбі також раніше наполягав на збереженні більшої частини американських арсеналів для потенційної майбутньої війни з Китаєм.

Меморандум класифікує американські арсенали на «червону», «жовту» та «зелену» категорії. Червона та жовта категорії включають зброю, яку Пентагон оцінює як дефіцитну, і тепер вона потребує чіткого схвалення Гегсета, перш ніж її відправлять кудись ще. Наприклад, ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot належать до червоної категорії.

Інше джерело, яке ознайомилося з меморандумом, зауважило, що хоча наразі це не відверне Європу від участі в механізмі НАТО з озброєння України, там розраховують на поповнення запасів з боку США . Якщо стратегія Колбі залишатиметься чинною, це означатиме, що без прямого чіткого схвалення президента жодні нші поставки більше не отримають зеленого світла.

Що відомо про зброю для України

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння та яку суму йдеться. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю на мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет. За словами Трампа, витрати покриватимуть члени НАТО, а не США.

Після того як Трамп оголосив про угоду, видання Axios із посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю майже на $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.

Уже відомо, що, окрім двох Patriot, які для України профінансує Німеччина, ще одну таку систему для України готова оплатити Норвегія. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно 10 таких систем і зараз шукають фінансування.

А 2 серпня Reuters писало про те, що США та НАТО розробляють новий підхід до постачання зброї Україні, використовуючи кошти країн НАТО для купівлі або передачі американського озброєння. Новий механізм має на меті постачати американську зброю зі списку першочергових потреб України — PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Україна визначатиме пріоритетні потреби на суми приблизно по $500 мільйонів, після чого союзники по НАТО під координацією генсека Марка Рютте узгоджуватимуть, хто з них оплатить або передасть ті чи інші позиції.

За словами європейського посадовця, союзники сподіваються надати Україні озброєння на $10 мільярдів. Він зазначив, що точні терміни поки що незрозумілі.