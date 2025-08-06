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У Києві зросла кількість жертв через обстріл 31 липня

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

У Києві зросла кількість жертв через комбінований обстріл російською армією 31 липня.

Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко.

У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї.