Корупція при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ: директорці компанії з виробництва дронів обрали запобіжний захід

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Вищий антикорупційний суд України 5 серпня обрав запобіжний захід директорці компанії ТОВ «Акоптерс» Євгенії Сидельниковій, яка фігурує у справі про корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.



Про це із зали суду передає кореспондент «Суспільного».

Сидельникову триматимуть під вартою 60 діб, за неї можна внести заставу в понад 2 мільйони гривень.

Якщо заставу внесуть, то директорка має з’являтися за викликом слідчого, здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі Київщини.

Що передувало

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 серпня заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії. Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам, кажуть співробітники Бюро. Командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ й САП про корупцію.

Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА.

Правоохоронці 4 серпня повідомили про підозру шістьом учасникам схеми, їхні імена називали медіа. Йдеться про:

ексочільника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая ;

; народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова ;

; начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка ;

; командира військової частини Нацгвардії;

власника і директорку підприємства з виробництва дронів.

Того ж дня ВАКС відправив на 60 днів під варту народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова. Для нього застава сягнула 8 мільйонів гривень.

На такий же термін під вартою будуть ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай і власник підприємства з виробництва дронів Владислав Марченко. Із заставою у 10 та 15 мільйонів гривень відповідно.