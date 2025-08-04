Нідерланди передадуть Україні €500 мільйонів на ППО

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Нідерланди передадуть €500 мільйонів на закупівлю американських засобів ППО для України. Зокрема, мова про системи Patriot і ракети до них.

Про це в соцмережах повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Берекельманс.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав цю ініціативу.

«Чудово бачити, як Нідерланди беруть на себе ініціативу і фінансують перший пакет американського військового обладнання для України в межах ініціативи НАТО Priority Ukraine Requirements List. Я дякую союзникам за те, що вони надали Україні обладнання, яке їй терміново необхідне для захисту від російської агресії. Я очікую подальших важливих оголошень від інших союзників найближчим часом», — написав Рютте в X.

Президент Зеленський подякував за допомогу після телефонної розмови з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. За словами Зеленського, це рішення стало одним з результатів саміту НАТО в Гаазі.

Що відомо про зброю для України

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння та яку суму йдеться. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю на мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет. За словами Трампа, витрати покриватимуть члени НАТО, а не США.

Після того як Трамп оголосив про угоду, видання Axios із посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю майже на $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.

Уже відомо, що, окрім двох систем Patriot, які для України профінансує Німеччина, ще одну таку систему для України готова оплатити Норвегія. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно 10 таких систем і зараз шукають фінансування.