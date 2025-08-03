Генпрокурор не скористався правом доступу до кримінальних проваджень НАБУ під час дії закону, який це дозволяв

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Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос розповів, що під час дії закону № 12414, який обмежував незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, генеральний прокурор Руслан Кравченко не скористався правом доступу до матеріалів кримінальних проваджень Бюро.

Про це Семен Кривонос сказав в інтерв’ю «ВВС Україна».

Закон № 12414 дозволяв генпрокурору читати матеріали, а також ознайомлюватися з даними негласних слідчих дій, зокрема — інформацією про викривачів і прослуховування. І це, за словами Кривоноса, був «величезний ризик», але генпрокурор не скористався цим правом протягом днів, коли діяв закон.

«Ми маємо точну інформацію, що викривачі із цього приводу дуже сильно нервували. Були проблеми певні у співпраці саме з викривачами, це була абсолютна катастрофа. Але тепер ми їх заспокоїли, тому що все повернулося. Він [генпрокурор] жодної справи не взяв, він це офіційно підтвердив. Він до жодної справи не отримав доступу. Щодо цього суспільство має бути спокійне», — наголосив директор НАБУ.

Що передувало

Верховна Рада 22 липня ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон № 12414, який суттєво обмежував діяльність НАБУ та САП і підпорядковував їх генпрокурору. Люди у різних містах вийшли на протести проти закону.

Після суспільного резонансу група депутатів зареєструвала альтернативний законопроєкт, який, за їхніми словами, має повернути незалежність НАБУ і САП. Окремо Зеленський заявив, що також погодив текст документу, який стосується роботи антикорупційних органів.

Так, Рада 31 липня ухвалила президентський законопроєкт № 13533 — документ скасовує низку норм, які фактично ліквідовували незалежність НАБУ та САП. Того ж дня його підписав президент.

Зокрема, скасували підпорядкування САП генеральному прокурору. Відомство підпорядковуватиметься окремому керівнику та його заступникам.Генеральному прокурору заборонили доручати досудове розслідування правопорушення, яке належить до підслідності НАБУ, іншим органам.

Генпрокурору також забороняється давати письмові вказівки підрозділам детективів і внутрішнього контролю НАБУ чи прокурорам САП. Також документ передбачає, що працівники НАБУ, САП, Бюро економічних розслідувань, Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань, які мають доступ до державної таємниці, кожні два роки повинні будуть проходити перевірку на поліграфі на предмет вчинення дій на користь Росії. Проводити їх мають підрозділи внутрішнього контролю цих органів.

Протягом шести місяців з дня набрання чинності цього закону таку саму перевірку працівників має провести Служба безпеки України. Також співробітникам НАБУ забороняють виїзд за кордон на час воєнного стану, окрім службових поїздок.