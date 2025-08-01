Кількість загиблих від атаки по Києву зросла до 28 людей (оновлено)

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Кількість загиблих через удар росіян по Києву в ніч проти 31 липня зросла до 28 (оновлено о 08:42). Серед них троє дітей.

Про це повідомляють ДСНС і начальник Київської МВА Ткаченко.

Постраждали 159 людей, зокрема 16 дітей. До ліквідації наслідків залучили 180 рятувальників і 60 одиниць техніки. З місця проведення робіт вивезли понад 2 000 тонн уламків.