Трамп заявив, що дозволить українським біженцям залишитись у США

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Chris Kleponis / CNP / Bloomberg

Президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами припустив, що українці, які рятувалися від війни, зможуть залишатися в США до її завершення.

«Я думаю так. У нас багато людей, які приїхали з України. Ми працюємо з ними», —відповів Трамп на запитання журналіста Deutsche Welle Михайла Комадовського.

Політика Трампа стосовно мігрантів

У перший день президентства Дональд Трамп підписав указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином.

А наступного дня він підписав указ, яким закрив південний кордон країни з Мексикою для «нелегальних мігрантів» і наказав депортувати тих, хто нелегально потрапив у США з Мексики.

Згодом у США призупинили низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні. Зокрема, програму Uniting for Ukraine, за якою вʼїжджали українці. Це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, що тікають з деяких найбільш нестабільних і небезпечних місць у світі. Крім України, програми пропонували тимчасовий захист іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

А наприкінці березня Трамп позбавив 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців правового статусу, який дозволяв легально перебувати в США.