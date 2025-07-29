У Раді зареєстрували постанову про повернення прямих ефірів засідань парламенту

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До Верховної Ради України внесли постанову, яка передбачає повернення прямих трансляцій пленарних засідань парламенту.

Про це повідомив голова комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Ініціативу зареєстрували під № 1963027. Юрчишин заявив, що внутрішній політиці бракує прозорості та закликав «не прикриватися війною» в цих питаннях. Постанова № 1963027 вимагає, щоб засідання Верховної Ради транслювали в режимі реального часу на телеканалі та Youtube-каналі «Рада».

«Винятком для відкладених трансляцій або зупинення запису можуть бути повітряні тривоги в Києві або попередження про небезпеку від наших спецслужб», — додав Ярослав Юрчишин і закликав колег підтримати подання.

28 липня громадські організації та медіа звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі «Рада» й завчасно публікувати порядок денний. Станом на 20:30 вівторка, 29 липня, підписантів уже майже сотня.

Що кажуть народні депутати?

Про важливість відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань Ради говорять деякі народні депутати. Так, нардеп від «Слуги народу» Роман Грищук вважає, що засідання, що відбудеться 31 липня, — це «чудова можливість відновити пряму трансляцію засідань».

Своєю чергою, депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко закликає повернути канал «Рада» до його функціоналу, щоб забезпечувати повноцінне і рівне висвітлення роботи Верховної Ради.

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. Також журналісти не мали доступу до роботи в будівлі Верховної Ради — знову пускати їх почали у травні 2024 року.

А в січні 2025 року відновили трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.