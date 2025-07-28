Новини

В Україні заблокували канали російської журналістки Латиніної та бізнесмена Балашова

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Відеохостинг YouTube заблокував на території України ще три канали, які поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Під блокування потрапили:

Проти цих людей запроваджено санкції РНБО, які президент увів у дію 20 липня 2025 року.