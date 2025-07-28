Трамп хоче скоротити 50-денний термін, який він дав Путіну на закінчення війни в Україні (оновлено)

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Американський президент Дональд Трамп планує скоротити 50-денний термін, який він дав Путіну для досягнення перемир’я в Україні.

Про це Трамп сказав у розмові з журналістами 28 липня. Політик зараз перебуває у Шотландії на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Я розчарований у президенті Путіні, дуже розчарований. Тож нам доведеться все переглянути, і я скорочу ті 50 днів, які йому дав, до меншого терміну», — зазначив президент США.

На тому ж самому заході він заявив, що встановить для Москви новий термін — «10 або 12» днів. Так політик намагатиметься посилити тиск і змусити РФ припинити війну в Україні.

«Я встановлю новий дедлайн — приблизно 10 або 12 днів відсьогодні. Немає сенсу чекати. Раніше це було 50 днів, я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу», — додав Дональд Трамп.

14 липня Трамп висловив розчарування тим, що лідер РФ відмовляється погодитися на припинення вогню, й оголосив про хвилю поставок зброї Україні, включно із зенітно-ракетними комплексами Patriot. Він також пригрозив подальшими санкціями проти Москви, якщо мирної угоди не досягнуть протягом 50 днів.

Джерела Reuters вважають, що Путін має намір продовжувати бойові дії в Україні, доки Захід не погодиться на його умови для миру. Співрозмовники переконані, що він не злякався погроз Дональда Трампа стосовно посилення санкцій, а його територіальні вимоги можуть розширитися в міру просування російських військ.

Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував зустріч з лідерами РФ і США. Представники Ердогана очікували, що на переговорах з Путіним і Трампом, вдасться з’ясувати, чи можна буде зібрати їх у Стамбулі.