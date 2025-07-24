США нададуть Україні військову допомогу на $330 мільйонів

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США передадуть Україні засоби протиповітряної оборони та засоби обслуговання гаубиць M190 на $330 мільйонів.

Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони США.

Пакет ППО оцінюють у $180 мільйонів. До нього ввійшли модифікації та технічне обслуговування, запчастини, витратні матеріали, підтримка ремонту, навчання персоналу і навчальне обладнання.

Вартість допомоги в обслуговуванні самохідних гаубиць M109 гаубиць оцінюють у $150 мільйонів. Вона включає засоби технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту.

В анонсах наголошують, що допомога Україні не вплине на обороноздатність США. Раніше через це Пентагон тимчасово призупиняв допомогу Україні.