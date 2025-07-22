У найбільших містах України розпочали протести проти законопроєкту, який обмежує роботу НАБУ і САП

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Радіо Свобода

У Києві, Львові, Дніпрі й Одесі сотні людей вийшли на протести проти законопроєкту № 12414, який вносить зміни в роботу Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й обмежує її.

У столиці протестувальники зібралися біля Національного театру імені Івана Франка. Вони тримають транспаранти й вигукують: «Вето на закон». У Львові люди протестують на проспекті Свободи. В Одесі закликають президента не підписувати законопроєкт, скандуючи: «Захистимо демократичні інституції». У Дніпрі люди стоять з транспарантами «Незалежність НАБУ і САП», «Ні законопроєкту № 12414».

Тим часом на сайті Верховної Ради законопроєкт № 12414 перестав відображатися. Там зазначають, що «можливо, ресурс, який ви шукаєте, було видалено, його назву змінено або він тимчасово недоступний».

Що передбачає законопроєкт

У документі йдеться про зміни до Кримінального кодексу. Серед іншого, генерального прокурора наділять повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора.

Що передувало

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ та САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком (йому повідомили підозру в держзраді), який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ. Водночас у Бюро кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.

НАБУ і САП також звинувачували Службу безпеки в тому, що вона під час слідчих дій може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями.