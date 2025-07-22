Reuters: Трамп шукає заміну Маску в проєкті протиракетної оборони «Золотий купол». Серед претендентів — Джефф Безос

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NVIDIA Corporation, National Museum of American History / Flickr

Адміністрація президента США Дональда Трампа розширює пошук партнерів для створення системи протиракетної оборони «Золотий купол», залучаючи Project Kuiper від Amazon і великих підрядників оборонної галузі. Напруженість у відносинах між Трампом та Ілоном Маском загрожує домінуванню SpaceX у цій програмі.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела.

Цей зсув знаменує стратегічний поворот від залежності від SpaceX Маска, чиї супутникові мережі Starlink і Starshield стали центральними для військового звʼязку США. Ще до сварки Трампа і Маска на початку червня, чиновники Міністерства оборони США та Білого дому почали вивчати альтернативи SpaceX. Це сталося через побоювання щодо надмірної залежності від одного партнера для величезної частини амбітного космічного оборонного щита вартістю 175 мільярдів доларів, повідомили два джерела.

Пентагон звернувся до Project Kuiper з проханням приєднатися. Виконавчий голова Amazon Джефф Безос заявив Reuters у січні, що Project Kuiper буде «переважно комерційним», але визнав, що супутники на низькій навколоземній орбіті, безсумнівно, використовуватимуть для оборони».

Амбіції «Золотого купола» повторюють проєкт ізраїльського протиракетного «Залізного купола» — протиракетного щита країни. Але більша, складніша багатошарова система оборони вимагає величезної мережі орбітальних супутників, що охоплюють більшу територію.

Для проєкту потрібно збільшити виробництво супутників. Минулого року Конгрес надав Космічним силам мандат на $13 мільярдів. З них понад $900 мільйонів — на закупівлю послуг супутникового звʼязку.

Project Kuiper від Amazon відстає від SpaceX у розгортанні. Однак його потенційні оборонні програми, такі як звʼязок, що міг би допомогти відстежувати ракети, викликали новий інтерес. Білий дім готується виділити перший транш на $25 мільярдів відповідно до «великого прекрасного» законопроєкту Трампа.

Традиційні оборонні гіганти Northrop Grumman, Lockheed Martin та L3Harris теж ведуть переговори про підтримку «Золотого купола». Фінансовий директор L3Harris Кеннет Бедінгфілд в інтервʼю Reuters розповів, що компанія спостерігає сплеск інтересу до своїх технологій попередження та відстеження ракет, які, як очікується, відіграватимуть ключову роль у системі.

Тим часом Northrop розробляє кілька ініціатив, зокрема створення космічної ракети-перехоплювача. Ця технологія дозволить завдавати ракетних ударів з орбіти.

Цієї весни до перемовин також запросили менші та новіші фірми Кремнієвої долини. Їх вважають спритнішими, більш витонченими та потенційно дешевшими альтернативами великим оборонним компаніям.

Хоча SpaceX залишається лідером завдяки своїм неперевершеним можливостям запуску, її частка у програмі може скоротитися. Один з чиновників заявив, що пізніше, під час розробки «Золотого купола», кожен окремий запуск виставлятимуть на тендер, на який запрошуватимуть також інші компанії, а не лише SpaceX.