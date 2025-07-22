Працівника НАБУ, якого підозрюють у роботі на ФСБ, відправили під варту

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Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Шевченківський районний суд міста Києва відправив під арешт на два місяці працівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ), підозрюваного в роботі на російську спецслужбу.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Йдеться про співробітника закритого підрозділу «Д-2» Центрального апарату НАБУ, який, на думку слідства, шпигував для ФСБ та через посередника — завербованого агента російських спецслужб Дмитра Іванця — передав інформацію про українських правоохоронців та цивільних.

Задокументовано щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом. За кожну таку передачу підозрюваний отримував кошти на свою банківську картку.