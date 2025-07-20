ЦАХАЛ розширить наземну операцію в Газі. А США незадоволені атаками Ізраїлю по Сирії, бо «Бібі постійно все бомбить»

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Ізраїльські військові вперше з початку війни в секторі Гази планують розпочати наземну операцію в місті Дейр-аль-Балах. ЦАХАЛ уже видав наказ про евакуацію для палестинців із південного заходу міста.

Про це пише The Times of Israel.

Про розширення операції на Дейр-аль-Балах оголосили на тлі бойових дій по всій території сектора Гази, а також паралельних переговорів про припинення вогню в Катарі, де Ізраїль звинуватив ХАМАС у затягуванні відповіді на ізраїльську пропозицію. Ввечері 19 липня тисячі протестувальників зібралися в Тель-Авіві з вимогою звільнити заручників, які залишаються в Газі.

Дейр-аль-Балах — одне з небагатьох місць у секторі Гази, де ізраїльська армія досі не проводила наземних операцій, оскільки вважала, що ХАМАС утримує там заручників, хоча повітряні удари по місту вже були. ХАМАС неодноразово заявляв, що страчуватиме полонених у разі наближення ЦАХАЛ.

Через відносно слабкі бої в районі Дейр-аль-Балах багато біженців з інших частин Гази шукали там притулку, і більшість будівель у місті досі залишаються неушкодженими.

Тим часом у Білому домі зростає невдоволення діями прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу після того, як ізраїльські війська завдали авіаударів по Сирії.

«Бібі поводився, як божевільний. Він постійно все бомбить. Це може підірвати те, що Трамп намагається зробити», — сказав один із чиновників Білого дому виданню Axios.

Другий високопосадовець США також звернув увагу на обстріл церкви в Газі цього тижня, через який Трамп зателефонував Нетаньягу й зажадав пояснень: «Складається враження, ніби щодня щось нове. Що в біса відбувається?».

Третій представник американської адміністрації повідомив, що всередині команди Трампа зростає скепсис щодо Нетаньягу — з’являється відчуття, що в нього надто «свербить палець на курку» і він надто дестабілізує ситуацію: «Нетаньягу іноді, як дитина, що просто не може поводитися нормально».

Що відбувається в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Уже 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. На початку травня Нетаньягу заявив про план захопити весь сектор Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців. Проте тоді сторони так і не домовились. The Times of Israel писав, що попри, по суті, позитивну відповідь бойовиків, Ізраїль розглядає її як «фактичну відмову».

Дональд Трамп 2 липня знову заявив, що Ізраїль погодився на умови 60-денного припинення вогню в Газі. WSJ з посиланням на джерела 5 липня написала, що ХАМАС погодився на основні пропозиції угоди.

Чому Ізраїль знову атакував Сирію

Від середини липня в Сирії загострився конфлікт між угрупованнями бедуїнів і друзів. На тлі цього Сирійські військові колони з важкою артилерією помітили 15 липня на шляху до Сувейди. Це перший випадок розгортання урядових військ у Сувейді після того, як у грудні 2024 року повалили режим Башара Асада.

Ізраїль, який розглядає друзьку меншину як потенційного союзника, атакував сирійські урядові війська в Сувейді під приводом захисту цієї групи. 16 липня Армія оборони Ізраїлю атакувала будівлю Міністерства оборони Сирії в Дамаску.

Ізраїльські медіа повідомляють, що на вечір 16 липня майже тисяча ізраїльських друзів прорвали кордон з підконтрольних Ізраїлю Голанських висот та опинилися на території Сирії. З іншого боку десятки сирійських друзів намагались потрапити до Ізраїлю.