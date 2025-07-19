Медіа: ЄС вперше наклав санкції на китайські банки через допомогу Росії

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Jingwen/Xinhua, via Associated Press

Європейський Союз у 18-му пакеті санкцій проти Росії запровадив обмеження проти двох невеликих китайських банків. Це сталося за тиждень до саміту ЄС — Китай.

Про це пише South China Morning Post, з посиланням на дипломатичні джерела.

Джерела підтвердили, що санкції ввели проти двох регіональних банків з міст поблизу кордону Китаю з Росією: Suifenhe Rural Commercial і банк Heihe Rural Commercial. Цей крок може призвести до відповідних заходів з боку Китаю, який за лаштунками активно лобіював, щоб банки виключили з пакета.

Під час зустрічі на початку липня з верховною представницею Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Каєю Каллас міністр закордонних справ Китаю Ван І «три чи чотири рази» попереджав її, що на включення банків буде реакція. У Брюсселі китайські дипломати, зокрема посол Цай Рун, провели «відвертий обмін думками» з посадовцями ЄС, щоб спробувати запобігти внесенню китайських банків до списку.

Хоча Пекін не зміг запобігти внесенню банків до чорного списку, схоже, йому вдалося помʼякшити умови. За словами двох дипломатичних джерел, Європейська комісія 18 липня повідомила послів про зобовʼязання переглянути списки кредиторів через шість місяців. Якщо банки доведуть, що вони припинили надавати підтримку російським військовим, їх можуть виключити зі списку.

ЄС наклав санкції на десятки китайських компаній від початку повномасштабної агресії Росії проти України. Їх звинувачують у допомозі в обході санкцій російським військовим. Однак це вперше, коли під санкції потрапили банки.

Китай рішуче виступав проти попередніх включень до списків і відкидав пропозиції щодо застосування західних санкцій до нього. Він наполягає на тому, що має «нормальні» торговельні відносини з Росією, і заперечує постачання летальної зброї будь-якій стороні війни.

До цього питання повернуться на саміті ЄС — Китай, 24 липня. Європейські лідери планують жорстко тиснути на Китай через економічну підтримку, яку він надає Росії.