Україна отримала більшість із 49 танків Abrams, які обіцяла Австралія
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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Україна вже отримала більшість танків M1A1 Abrams із 49, які пообіцяла Австралія. Останню партію поставлять «найближчими місяцями»
Про це повідомило Міноборони Австралії.
Першу партію танків M1A1 Abrams австралійської армії завантажили на судно в Австралії для подальшої доставки в Україну 7 травня цього року.
Разом з технікою до поїздки приєдналися і кілька танкістів армії Австралії — вони мали допомогти із завантаженням і розвантаженням техніки. Згодом танки прибули в один з європейських портів.
У Міноборони Австралії також зазначили, що в серпні країна відправить до Європи літак E-7A Wedgetail Королівських повітряних сил, щоб допомогти захистити важливий міжнародний коридор для допомоги Україні.
- В Австралії на озброєнні було 59 танків M1A1 Abrams, придбаних у 2007 році. Однак їх жодного разу не розгортали в зоні бойових дій, а в липні 2024 року списали. На заміну їм приходять новіші бойові танки M1A2, які мають 120-міліметрову гармату.
- У вересні 2024 року медіа написали, що списані танки можуть передати Україні. Офіційно цю інформацію підтвердили в жовтні.
- Перш ніж розпочати поставки, Австралія мала дочекатися дозволу Вашингтону на експорт американських танків до третьої країни. Попри те, що його надали, у приватних розмовах американські чиновники «залишаються розчарованими» цією ідеєю, писав австралійський мовник ABC.