Євросоюз не зміг 18 липня відкрити перший кластер переговорів про вступ України

Новини

Getty Images / «Бабель»

Сьогодні, 18 липня, Євросоюз мав відкрити переговори за першим кластером вступу України до ЄС, однак цього не сталося.

Про це повідомила уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина в інтервʼю «Європейській правді».

«Ми максимально працювали над тим, щоб у пʼятницю, 18 липня, це рішення [про відкриття переговорів за першим кластером] відбулося. Ми працювали з кабінетами керівників Європейського Союзу, з Єврокомісією, з міністрами країн ЄС. Над цим працювали не тільки я, а й Андрій Сибіга, і Андрій Єрмак. [...] Але зрештою для нас стало зрозуміло, що цього рішення не буде», — каже вона.

На думку Стефанішиної, забракло якогось ключового політичного елементу всередині Європейського Союзу.

«Ця історія, думаю, посприяла тому, що президент остаточно ухвалив рішення, що за умов, коли немає цього політичного елемента всередині ЄС, варто переспрямувати мої зусилля на напрямок США. А щодо відкриття кластерів — тепер потрібна комунікація президента з європейськими лідерами. Потрібна робота дипломатії, тобто Андрій Іванович [Сибіга] зможе далі на рівні держав-членів просувати це рішення», — додала колишня віцепремʼєрка.