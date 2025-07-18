Ексміністра оборони Умєрова призначили секретарем РНБО
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- Ольга Березюк
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Рустем Умєров / Facebook
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради нацбезпеки та оборони.
Указ опублікований на сайті президента.
Умєров був міністром оборони з вересня 2023 року. 17 липня його звільнили і призначили на цю посаду експремʼєра Дениса Шмигаля.
До цього він очолював Фонд держмайна (2022—2023), а ще раніше був нардепом XI скликання від партії «Голос» та заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (2019—2022).
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