Ексміністра оборони Умєрова призначили секретарем РНБО

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Рустем Умєров / Facebook

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради нацбезпеки та оборони.

Указ опублікований на сайті президента.

Умєров був міністром оборони з вересня 2023 року. 17 липня його звільнили і призначили на цю посаду експремʼєра Дениса Шмигаля.

До цього він очолював Фонд держмайна (2022—2023), а ще раніше був нардепом XI скликання від партії «Голос» та заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (2019—2022).