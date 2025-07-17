Словенія першою серед країн ЄС ввела санкції проти міністрів Ізраїлю. Чому

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Словенія першою серед країн Європейського Союзу заборонила в’їзд до країни двом міністрам уряду Ізраїлю — очільнику Міністерства національної безпеки Ітамару Бен-Гвіру та міністру фінансів Бецалелю Смотричу.

Про це повідомили у словенському уряді.

Там пояснили, що обидва посадовці публічно закликали до насильства проти палестинців, підтримували примусове виселення людей із Західного берега та просували ідею розширення незаконних ізраїльських поселень.

У Любляні заявили, що дії та висловлювання міністрів суперечать рішенню Міжнародного суду ООН, який у липні 2024 року визнав ізраїльську політику на окупованих територіях незаконною.

До цього санкції проти Бен-Гвіра та Смотрича вже запровадили Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія.

Що відбувається в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

Проте тоді сторони так і не домовились. Дональд Трамп 2 липня знову заявив, що Ізраїль погодився на умови 60-денного припинення вогню в Газі. WSJ з посиланням на джерела 5 липня написала, що ХАМАС погодився на основні пропозиції угоди. Перемовини тривають.