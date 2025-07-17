Шмигаль став новим міністром оборони. Сибігу перепризначили в МЗС
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- Ольга Березюк
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Верховна Рада на засіданні 17 липня підтримала призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.
Про це стало відомо з трансляції засідання, яку вів нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
Очільником МЗС призначили Андрія Сибігу, який обіймав цю посаду і до відставки уряду 16 липня.
За це рішення проголосував 271 народний депутат, один був проти.
Новим міністром оборони призначили експремʼєра Дениса Шмигаля. Він змінив на цій посаді Рустема Умєрова.
Рішення підтримали 267 депутатів, троє були проти.
Раніше цього ж дня парламент призначив Юлію Свириденко премʼєр-міністеркою. Також Рада пакетом проголосувала за новий склад уряду, призначивши 13 міністрів. Серед нових призначень:
- віцепремʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції став Тарас Качка — він змінив Ольгу Стефанішину. До цього Качка обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
- попередній міністр енергетики Герман Галущенко став новим міністром юстиції;
- Міненергетики очолила попередня міністерка екології Світлана Гринчук;
- Олексій Соболєв обійняв посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства — раніше він був першим заступником очільника Мінекономіки;
- міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України став Денис Улютін. До цього він був першим заступником міністра фінансів.