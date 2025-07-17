Шмигаль став новим міністром оборони. Сибігу перепризначили в МЗС

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Верховна Рада на засіданні 17 липня підтримала призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.

Про це стало відомо з трансляції засідання, яку вів нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Очільником МЗС призначили Андрія Сибігу, який обіймав цю посаду і до відставки уряду 16 липня.

За це рішення проголосував 271 народний депутат, один був проти.

Новим міністром оборони призначили експремʼєра Дениса Шмигаля. Він змінив на цій посаді Рустема Умєрова.

Рішення підтримали 267 депутатів, троє були проти.

Раніше цього ж дня парламент призначив Юлію Свириденко премʼєр-міністеркою. Також Рада пакетом проголосувала за новий склад уряду, призначивши 13 міністрів. Серед нових призначень: