Фінляндія заборонила росіянам і білорусам купувати нерухомість у країні

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Уряд Фінляндії офіційно заборонив громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість у країні. Заборона набула чинності 15 липня.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен на своїй сторінці в X.

Посадовець переконаний, що це «важлива реформа, яку занадто довго не впроваджували». Вона була необхідна ще до військового вторгнення РФ в Україну, але з якоїсь причини цю потребу не визнавали, а законопроєкт не готували, додав він.

«Наприклад, попередній уряд у 2023 році дійшов висновку, що така реформа не є необхідною. Коли я почав працювати в Міністерстві оборони, я вважав це проблемою і розпочав підготовку заборони на купівлю нерухомості приблизно два роки тому», — розповів Гяккянен.

Міністр оборони вважає, що цей захід спрямований на зміцнення безпеки Фінляндії та «підготовку до всіх можливих способів впливу».