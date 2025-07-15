Шмигаль подав у відставку з посади премʼєра

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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль напиcав заяву про відставку з посади.

Про це він повідомив у соцмережах.

«Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!» — зазначив він.

Шмигаль обіймав посаду премʼєр-міністра України з березня 2020 року.