Axios: Початково США продадуть НАТО зброю на суму близько $10 млрд для поставок Україні

Новини

США продадуть союзникам по НАТО зброю на суму близько $10 млрд для подальших поставок Україні. Це сума лише для першого етапу.

Про це пише Axios із посиланням на обізнане в цьому питанні джерело.

Йдеться про поставки ракет, засобів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів для України.

Сьогодні Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння йдеться і на яку суму. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю» на «мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет.

Трамп каже, що за пропозицією НАТО, США звернуться до Німеччини та відправлять «ранні поставки ракет». Президент США також сказав, що деякі системи Patriot будуть в Україні «дуже скоро — фактично протягом кількох днів».

За словами Трампа, витрати покриватимуть члени НАТО, а не США. Генсек НАТО каже, що за це платитиме Європа, яка «вступила в гру».