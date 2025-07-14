Свириденко розповіла, які пріоритетні завдання президент ставить оновленому уряду
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Telegram / Zelenskiy / Official
Перша віце-премʼєр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко, якій Володимир Зеленський 14 липня запропонував очолити Кабінет Міністрів, розповіла про головні завдання, які президент ставить перед оновленим урядом.
Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуку.
Мова про:
- зміцнення економічного потенціалу України;
- розширення програм підтримки українців;
- масштабування виробництва власної зброї.
«Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва і повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій», — написала Юлія Свириденко.
Свириденко каже, що пропозиції стосовно кандидатур членів уряду оголосить незабаром. Зараз вона готується до взаємодії з парламентом і представити відповідні урядові кроки. Рішення про призначення премʼєр-міністра ухвалює саме Верховна Рада.
- У вересні 2019 року Свириденко призначили на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а з липня 2020 року — першого заступника міністра. У грудні 2020 року посадовицю призначили заступником керівника Офісу президента. З листопада 2021 року обіймає посаду першого віце-премʼєр-міністра — міністра економіки України.
- Раніше видання The Economist повідомляло, що парламент нібито планує провести голосування щодо зміни премʼєр-міністра на користь Юлії Свириденко. У статті йдеться і про ймовірні перестановки в освіті, охороні здоров’я, культурі, соціальній політиці та, можливо, у фінансовому секторі. Як пише The Economist, ідея замінити нинішнього премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на протеже Андрія Єрмака Юлію Свириденко не нова, але торік Зеленський наклав вето на таку перестановку.