Politico: Мальта чинить опір новому пакету санкцій проти РФ, а Словаччина може скоро підтримати його
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- Олександр Булін
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Мальта чинить опір ухваленню 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Словаччина, яка до цього блокувала його, може скоро змінити позицію.
Про це пише Politico з посиланням на джерела серед європейських дипломатів.
На засіданні Coreper 13 липня Мальта приєдналась до Словаччини в опорі ухваленню санкцій проти Росії. Вона виступає проти зниження стелі ціни на російську нафту. Мальта має великий танкерний флот, і її економіка сильно залежить від транспортування нафти.
Наразі Європейська комісія пропонує встановити граничну ціну на експорт російських енергоносіїв у розмірі 15% від ринкової ціни. Її планують переглядати кожні пів року на основі середнього показника за останні три місяці.
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може підтримати новий пакет санкцій ЄС проти Росії у вівторок. Однак спершу він хоче досягти домовленості стосовно пом’якшення наслідків запропонованої заборони на імпорт російського газу до ЄС.
- 17 червня Єврокомісія запропонувала повністю зупинити імпорт нафти й газу з РФ до кінця 2027 року. За пропозицією нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.
- 23 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина і Словаччина не підтримають 18-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, обидві країни проти планів Європейського Союзу повністю відмовитись від імпорту російських енергоносіїв.
- Згодом міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати 18-й пакет санкцій. Але Словаччині потрібні «гарантії» та підтримка на €20 мільярдів, щоб помʼякшити наслідки відключення від російських джерел енергії.