Тривають пошуки моряків судна, яке потопили хусити. Це вже другий випадок за тиждень

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Ансар Аллах

Тривають пошуки екіпажу вантажного судна Eternity C, яке у вівторок потопили єменські хусити. Це вже другий такий випадок за останній тиждень.

Про це пише BBC.

На борту судна Eternity C під ліберійським прапором, яке експлуатується Грецією, перебували 25 членів екіпажу. Після влучання в нього реактивних гранат, випущених з невеликих човнів 7 липня, воно зазнало значних пошкоджень і втратило всю рушійну силу. Атака продовжилася 8 липня.

З членів екіпажу 21 був громадянином Філіппін. Один — громадянин Росії, який отримав важкі поранення внаслідок нападу та втратив ногу.

Підтримувані Іраном єменські хусити заявили, що вони атакували Eternity C, оскільки воно прямувало до Ізраїлю, і що вони вивезли невизначену кількість екіпажу до безпечного місця. Посольство США в Ємені заявило, що хусити викрали багатьох членів екіпажу, які вижили, і закликало до їхнього негайного звільнення.

Грецька компанія з морської безпеки Diaplous опублікувала 9 липня відео, на якому показано порятунок щонайменше пʼяти моряків, які, за її словами, провели у воді понад 24 години. Військово-морська місія ЄС у Червоному морі, операція Aspides, повідомила, що 9 липня ввечері врятували ще чотирьох людей. Наразі Aspides повідомляє, що загальна кількість врятованих — десять осіб. Щонайменше троє інших загинули, а 11 вважаються зниклими безвісти.

Це вже друге судно, яке хусити потопили за тиждень. 6 липня угруповання запустило ракети та безпілотники по іншому вантажному судну Magic Seas під ліберійським прапором, яке експлуатується Грецією. За словами хуситів, судно «належить компанії, яка порушила заборону на вʼїзд до портів окупованої Палестини».

На відеозаписах, опублікованих хуситами 8 липня, видно, як озброєні чоловіки піднялися на борт судна та здійснили серію вибухів, що призвела до його затоплення. Усіх 22 членів екіпажу Magic Seas врятувало торгове судно, що проходило повз.

Ансар Аллах

Що передувало

Атаки хуситів на кораблі тривали з кінця 2023 року — через це більшість західних контейнеровозів протягом 2024 року оминали Червоне море і йшли набагато довшим маршрутом навколо Південної Африки в рейсах між Азією та Європою. Це збільшило час доставки, підвищило ціну і тарифи.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Після цього хусити заявили, що добровільно дотримуватимуться цієї угоди та призупинять атаки на кораблі в Червоному морі.

Однак 19 лютого цього року хусити випустили ракету класу «земля — повітря» по літаку ВПС США F-16, що пролітав над Червоним морем, але не влучили, повідомляв Fox News. Того ж дня, за даними каналу, хусити атакували американський військовий безпілотник MQ-9 Reaper, який літав над Єменом за межами контрольованих хуситами районів.

У середині березня президент США Дональд Трамп віддав наказ Збройним силам США «розпочати рішучі й потужні воєнні дії» проти хуситів у Ємені.

6 травня президент Трамп заявив, що Сполучені Штати припинять бомбардування хуситів у Ємені після того, як угруповання погодилося припинити атакувати американські кораблі в Червоному морі.

Після цього міністр закордонних справ Оману Бадр аль Бусаїді повідомив, що США та єменські хусити домовилися про припинення вогню за посередництва Оману. Хусити заявили, що договір зі США не стосується Ізраїлю.