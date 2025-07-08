У Києві зросла кількість загиблих від атаки РФ 4 липня

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У Києві до трьох зросла кількість жертв удару в ніч проти 4 липня.

Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Він розповів, що ще один постраждалий помер у лікарні.

У ніч проти 4 липня російська армія атакувала Київ безпілотниками. Загалом по Україні цієї ночі росіяни запустили 550 дронів і ракет.

Під час атаки постраждав склад виробництва «Наш Формат». Видавництво тимчасово призупинило відправку замовлень.