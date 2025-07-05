У Києві зросла кількість жертв атаки росіян 4 липня
- Автор:
- Ольга Березюк
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У лікарні помер 25-річний чоловік, який постраждав під час атаки Росії на Київ 4 липня.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Загальна кількість жертв атаки зросла до двох.
У ніч проти 4 липня російська армія атакувала Київ безпілотниками. Загалом по Україні цієї ночі росіяни запустили 550 дронів і ракет.
Під час атаки постраждав склад виробництва «Наш Формат». Видавництво тимчасово призупинило відправку замовлень.