У Києві через нічну атаку загинула людина

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Після нічної атаки РФ рятувальники деблокували тіло загиблої людини з-під завалів зруйнованої будівлі у Святошинському районі. Кількість постраждалих зросла до 26, серед них є одна дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

Про це повідомляє ДСНС.

Ліквідація наслідків атаки триває: досі гасять пожежі та розбирають завали. Наразі вивезли понад 300 тонн уламків будівельних конструкцій. На місці працюють кінологи, 512 рятувальників, 135 одиниць техніки ДСНС, зокрема пожежний робот, поліція, волонтери Українського Червоного Хреста та інші служби міста.