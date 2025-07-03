Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів. Деталі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський під час візиту в Данію оголосив про угоду стосовно українсько-американського виробництва дронів.
Угода стосується кількох компаній, які вироблятимуть дрони різного типу впродовж цього і наступного років. На цей рік планують створити сотні тисяч безпілотників, а надалі — ще більше.
«Головний компонент — це дрони-перехоплювачі, які вже показали себе в Україні. Дуже розраховуємо на збиття «шахедів» у великій кількості. Це хороший початок — працювати в цьому напрямі. Також домовилися з колегами, що деякі наші продакшени зможуть мати доступ до відповідних технологій. Це може прискорити можливість збільшення виробництва», — написав Володимир Зеленський.
Наразі в Україні дрони-перехоплювачі виробляють чотири компанії. Такі безпілотники збивають десятки ворожих дронів, коли ті атакують Україну.
- На початку 2025 року Володимир Зеленський доручив українському оборонно-промисловому комплексу виробити за рік щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів і 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.
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