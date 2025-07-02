Лукашенко помилував 16 засуджених, зокрема за «екстремістські злочини»
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- Ольга Березюк
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Reuters / «Бабель»
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 16 людей, засуджених за різні злочини, зокрема за «екстремістські».
Про це йдеться на сайті пресслужби Лукашенка.
Серед помилуваних — вісім жінок і вісім чоловіків. Троє з них старші за 50 років. Двоє мають хронічні захворювання, один — інвалідність. У девʼяти засуджених є неповнолітні діти.
У Лукашенка не називають імен помилуваних, однак статтю про екстремізм часто застосовували проти опозиціонерів. Зокрема, у «створенні екстремістського формування» звинувачували опозиціонерів Марію Колеснікову та Максима Знака — вони отримали 10 та 11 років увʼязнення відповідно.
Загалом станом на 2 липня в Білорусі політичними вʼязнями визнали 1 164 людей.
- 21 червня в Білорусі звільнили опозиціонера Сергія Тихановського, засудженого до 18 років колонії, та інших політвʼязнів.