До Палати представників США внесли двопартійну резолюцію, що засуджує викрадення українських дітей Росією
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- Олександр Булін
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Лідери Комітету Палати представників США із закордонних справ демократ Грегорі Мікс і республіканець Майкл Маккол внесли резолюцію, що засуджує викрадення українських дітей Росією. Вона також закликає повернути всіх українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди.
Про це повідомляє Комітет Палати представників США із закордонних справ.
Резолюція наголошує, що на квітень 2025 року, за даними України, Росія викрала щонайменше 19 546 дітей. Ці викрадення мають на меті стерти українську ідентичність.
Звіт Державного департаменту про торгівлю людьми за 2024 рік зазначає, що Росія вербує або використовує дітей-солдатів, має державну політику торгівлі людьми та є одним з найгірших центрів торгівлі людьми у світі.
Уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Белова визнала викрадення та примусове всиновлення українських дітей в російські сім’ї. Сполучені Штати запровадили санкції проти щонайменше 32 людей та трьох організацій Росії та Білорусі за участь у викраденні українських дітей.
Тепер резолюцію має розглянути та ухвалити Палата представників США.
- США почали досліджувати російські воєнні злочини у травні 2022 року. Фахівці підготували 13 публічних звітів про агресію РФ в Україні, а також шість обвинувальних актів МКС проти російських посадовців, включно з Путіним.
- У березні 2025 року адміністрація Трампа в рамках заходів DOGE припинила ініціативу Conflict Observatory, яка відстежувала масову депортацію українських дітей. Її фінансував уряд США, а очолювала Гуманітарна дослідницька лабораторія Єльського університету.
- Міжнародний кримінальний суд 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керують депортацією українських дітей до Росії.
- У червні 202 року президент Зеленський заявив, що Росія пропонувала обмінювати українських дітей на російських військовополонених.