До Палати представників США внесли двопартійну резолюцію, що засуджує викрадення українських дітей Росією

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Лідери Комітету Палати представників США із закордонних справ демократ Грегорі Мікс і республіканець Майкл Маккол внесли резолюцію, що засуджує викрадення українських дітей Росією. Вона також закликає повернути всіх українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди.

Про це повідомляє Комітет Палати представників США із закордонних справ.

Резолюція наголошує, що на квітень 2025 року, за даними України, Росія викрала щонайменше 19 546 дітей. Ці викрадення мають на меті стерти українську ідентичність.

Звіт Державного департаменту про торгівлю людьми за 2024 рік зазначає, що Росія вербує або використовує дітей-солдатів, має державну політику торгівлі людьми та є одним з найгірших центрів торгівлі людьми у світі.

Уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Белова визнала викрадення та примусове всиновлення українських дітей в російські сім’ї. Сполучені Штати запровадили санкції проти щонайменше 32 людей та трьох організацій Росії та Білорусі за участь у викраденні українських дітей.

Тепер резолюцію має розглянути та ухвалити Палата представників США.