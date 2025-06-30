До уряду внесли подання на призначення Цивінського очільником Бюро економічної безпеки
- Автор:
- Ольга Березюк
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ЛьвДУВС
Комісія передала премʼєр-міністру України подання щодо призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.
Про це комісія повідомила у фейсбуку.
За законом уряд має 10 днів на призначення з моменту подання.
Цивінський — чинний детектив НАБУ. Він керівник 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Брав участь в операції «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді, де фігурував Денис Комарницький.
Він виграв конкурс на посаду очільника БЕБ 24 червня.
Що передувало
20 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також встановлює, що визначальний голос під час відбору та переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.
Проєкт закону також передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.
Перезавантаження Бюро економічної безпеки — одна з умов для України в програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.