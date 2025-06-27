Зеленський увів санкції проти низки російських громадян і підприємств, причетних до ВПК Росії

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Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти РФ. Вони поширилися на російських громадян і компанії, що мають звʼязок з військово-промисловим комплексом Москви.

Про це йдеться в указі президента України № 423/2025 від 27 червня.

Загалом під обмеження потрапили 87 субʼєктів: 52 фізичні особи, тобто громадяни РФ, і 35 юридичних осіб (з них 34 — податкові резиденти Росії, один — Китаю).

У переліку є фірми та їхні керівники, які співпрацюють з промисловими підприємствами ворога «Особливої економічної зони промислово-виробничого типу «Алабуга». Тобто ці компанії постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва дронів-камікадзе окупантів та обладнання для російського ВПК.