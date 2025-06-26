КНДР може відправити додаткові війська до Росії в липні або серпні для участі у війні проти України

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Північна Корея може розгорнути додаткові війська в Росії для участі у війні проти України вже у липні або серпні, і Пхеньян продовжує постачати зброю Росії.

Про це заявили південнокорейські парламентарі, посилаючись на брифінг розвідки, передає Reuters.

Південнокорейська Національна розвідувальна служба (NIS) вважає, що Росія може готуватися до масштабного наступу на Україну в липні або серпні, повідомив журналістам після закритого брифінгу член парламенту Південної Кореї Лі Сонг Гюнь.

«Час додаткового розгортання — це, можливо, вже липень або серпень», — сказав Лі, додавши, що агентство послалося на новий етап мобілізації військ у Північній Кореї та нещодавній візит високопосадовця з Ради безпеки РФ до Пхеньяну як підстави для своєї оцінки.

В обмін на артилерійські снаряди й ракети, які Північна Корея постачає Росії, Пхеньян, імовірно, отримує технічні консультації щодо запуску супутників і систем наведення ракет, сказав Лі.

Союз Росії та КНДР

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія вперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР теж підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

Південнокорейські депутати з посиланням на розвідку заявляли, що станом на квітень КНДР з 15 тисяч бійців втратила приблизно 4,7 тисячі, з них 600 загиблими.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтервʼю Bloomberg 14 червня говорив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але Москві потрібно більше.

До цього, у квітні, агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%. Видання зазначало, що це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.