В Ірані стратили трьох чоловіків — їх звинуватили у співпраці з Ізраїлем. Після початку атак за це затримали 700 людей
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Іран 25 червня стратив трьох чоловіків — їх визнали винними у співпраці з ізраїльською розвідувальною службою Моссад. Після початку атак Ізраїлю Тегеран затримав понад 700 людей за цими ж звинуваченнями.
Про це повідомило судове інформаційне агентство Mizan, передає Reuters. Деталі також наводить The Times of Israel.
Агентство назвало імена страчених — Ідріс Алі, Азад Шоджай та Расул Ахмад Расул. Чоловіків також звинувачували у контрабанді обладнання, яке нібито використали під час вбивства однієї неназваної людини. Подробиць щодо вбивства немає.
Їх «заарештували та судили за […] співпрацю на користь сіоністського режиму. Вирок було виконано сьогодні вранці, […] їх повісили», — йдеться в повідомленні.
Страти відбулися в Урмії, північно-західному місті поблизу кордону з Туреччиною.
Іран протягом останніх 12 днів, тобто від початку ізраїльских обстрілів 13 червня, заарештував понад 700 людей, яких звинувачують у звʼязках з Ізраїлем, про це пише The Times of Israel з посиланням на державні іранські медіа. Після початку атак Тегеран пообіцяв швидкі судові процеси для людей, заарештованих за підозрою у співпраці з Ізраїлем.
«З початку нападу Ізраїлю на Іран шпигунська мережа сіоністського режиму була дуже активною у країні», – повідомляло провладне агентство Fars News про арешти.
- У звіті генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша йшлося про те, що у 2024 році Іран стратив щонайменше 975 людей — це найвищий показник із 2015 року. Чотири з цих страт виконали публічно — через повішання.
- У 2024 році в 15 країнах стратили 1 518 людей— це найвищий показник з 2015 року, підрахувала організація Amnesty International. За даними правозахисних груп, зокрема Amnesty International, Іран є другим за стратами у світі після Китаю.