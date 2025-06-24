NYT: Атака США відкинула ядерну програму Ірану лише на кілька місяців

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Maxar Technologies / Reuters

Атака США відкинула ядерну програму Ірану лише на кілька місяців. Американські удари по трьох іранських ядерних обʼєктах у Фордо, Натанзі та Ісфагані заблокували входи до двох з них, але не зруйнували підземні споруди.

Про це пише NYT із посиланням на посадовців, які знайомі з раніше засекреченим звітом.

Атака сильно пошкодила електропостачання на об’єкті у Фордо, який розташований глибоко в горі. Поки що невідомо, скільки часу Ірану знадобиться, щоб відновити доступ, полагодити електрику і запустити обладнання. За попередніми оцінками ізраїльтян, удар міг бути не дуже ефективним — підземні споруди у Фордо вціліли.

До атаки розвідка США оцінювала, що Ірану знадобиться приблизно три місяці, щоб створити ядерну бомбу. Після американського удару і кількох днів атак з боку Ізраїлю Агентство військової розвідки США (DIA) вважає, що програма затримається менш ніж на пів року.

Перед ударами військові США припускали, що через атаку іранська програма може затриматися на період від кількох місяців до кількох років. Але вони також казали, що такі прогнози не дуже точні — неможливо точно сказати, скільки часу знадобиться на відновлення програми.

Масштаб руйнувань менший, ніж сподівалися в адміністрації США, а Іран зберіг майже всі запаси ядерного матеріалу. Іран ще до атаки американців перемістив значну частину запасів збагаченого урану, тож удари знищили небагато ядерного матеріалу. Частину запасів могли перевезти на таємні обʼєкти.

Експосадовці зазначили, що йдеться про потенційну спробу створити простий вибуховий пристрій. Виробництво мініатюрної боєголовки набагато складніше, і наразі незрозуміло, чи постраждали відповідні дослідження.

Проте посадовці, як розкрили деталі документа NYT, наголосили, що цей пʼятисторінковий звіт DIA — лише попередній аналіз. Його доповнять після того, як зберуть додаткову інформацію, а Іран сам оцінить збитки на обʼєктах у Фордо, Натанзі й Ісфагані. Один із посадовців зазначив, що навіть у межах адміністрації звіти залишають «змішані враження».

Речниця Білого дому Каролайн Левітт назвала витік звіту «потворною спробою принизити президента Трампа і дискредитувати пілотів, які ідеально виконали завдання». Вона наполягає, що атака мала призвести до «повного знищення».

Що передувало

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені».

Після удару США Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Постраждали понад 80 людей.

А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.