У США досі вважають, що Іран має «значний тактичний потенціал»

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У США досі вважають, що Іран, попри американські удари по трьох ядерних об’єктах країни, усе ще має «значний тактичний потенціал».



Про це пише The Associated Press з посиланням на заступника командувача Центрального командування США віцеадмірала Бреда Купера.

Він 24 червня сказав, що цей іранський потенціал підтвердився під час ракетного удару Ірану у відповідь по американській військовій базі в Катарі.

На запитання, чи становить Іран і надалі загрозу для американських військових і громадян у світі, він відповів: «Так, становить».

Про це він сказав під час слухань у Комітеті Сенату з питань Збройних сил, де розглядають його кандидатуру на посаду командувача Центрального командування.

Що передувало

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 по ядерному обʼєкту в Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені».

Після удару США Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Постраждали понад 80 людей.

А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.